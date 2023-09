Wall Street fecha em alta graças a compras a bom preço

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (25), ajudada pelas compras de ações a preços baixos após as quedas da semana passada.

O Dow Jones subiu 0,13%, o índice tecnológico Nasdaq, 0,45%, e o S&P 500, 0,40%.

O dia começou em terreno negativo devido a um novo aumento dos juros dos títulos do Tesouro. O rendimento dos papéis com vencimento em 10 anos chegou a 4,54% pela primeira vez em 16 anos, em comparação com os 4,43% do fechamento de sexta-feira.