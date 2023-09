Wall Street fecha em baixa em mercado com aversão ao risco

Entre os mais afetados do dia, está a gigante Amazon (-4,03%), que sofreu com o anúncio de uma ação movida pela FTC, a agência que regula a concorrência nos Estados Unidos, por abuso de posição dominante no comércio eletrônico.

A FTC e 17 estados entraram com uma ação contra a Amazon, acusando-a de práticas desleais para manter "ilegalmente seu monopólio" no comércio online, de acordo com um comunicado da agência federal.

Outras empresas de tecnologia caíram devido à saída de investidores do mercado, como a Apple (-2,34%), Microsoft (1,70%) ou Alphabet (-2,06%).

À medida que a greve dos trabalhadores do setor automobilístico continua, as grandes montadoras americanas estão perdendo mais capitalização de mercado. Nesta terça-feira, a Stellantis (-2,08%), a Ford (-1,19%) e a General Motors (-2,42%) todas fecharam em território negativo.

