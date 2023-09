Inflação na zona do euro mantém queda e registra menor nível em dois anos

Na segunda-feira, a presidente da instituição com sede em Frankfurt (Alemanha), Christine Lagarde, admitiu a "dor" de manter as taxas de juros elevadas, devido ao impacto direto para as famílias.

Ursula von del Leyen, presidente da Comissão Europeia (o Executivo da União Europeia) admitiu há algumas semanas que o retorno a uma inflação na casa de 2% "ainda levará tempo".

Entre as principais economias da Eurozona, a Espanha apresentou um bom resultado, com inflação de 3,2% em setembro.

A Alemanha, maior economia da Europa, registrou índice de 4,3%, enquanto a França teve inflação de 5,6% e a Itália de 5,7%, informou a Eurostat.

Para o economista Bert Colijn, do banco ING, a desaceleração a 4,3% da Eurozona em setembro é um "bom sinal", mas alertou que as "preocupações persistem".

Ele não descartou um avanço da inflação no início do próximo ano, estimulado pela alta dos preços do petróleo.