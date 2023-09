Petróleo fecha em leve queda, puxado por realização de lucros

Os preços do petróleo fecharam em queda, nesta sexta-feira (29), em um mercado orientado pela realização de lucros, após a disparada da commodity nos últimos dias.

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em novembro registrou baixa de 0,07%, a 95,31 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo período, recuou 1%, a 90,79 dólares.