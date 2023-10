Wall Street fecha sem tendências definidas em meio à alta dos títulos do Tesouro dos EUA

A Bolsa de Nova York encerrou sem tendências definidas nesta segunda-feira (2), com alguns bons resultados no setor de tecnologia que mascararam a falta de impulso do mercado, que observa impotente o aumento das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,22%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,67% e o amplo S&P 500 fechou perto do equilíbrio (+0,01%).

A trajetória do Nasdaq "é um pouco enganosa", disse Patrick O'Hare, da Briefing. "Isso se deve à força das capitalizações gigantes" das empresas de tecnologia, observou.