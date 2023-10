Wall Street fecha em alta após queda nas taxas dos títulos do Tesouro

A atividade no setor de serviços nos Estados Unidos registrou crescimento pelo nono mês consecutivo em setembro, e os executivos das empresas têm, em geral, uma visão positiva das condições econômicas, de acordo com a pesquisa mensal divulgada nesta quarta-feira pela federação profissional ISM.

O índice que avalia este setor recuou 0,9 pontos percentuais em relação a agosto, mas permanece acima do nível de 50% que indica uma expansão da atividade, ao ficar em 53,6%, praticamente conforme o esperado pelos analistas, segundo o consenso reunido pelo briefing.com.

Muitas empresas de tecnologia, como Alphabet (+2,23%) e Amazon (+1,83%), impulsionaram a alta do dia.

As empresas petrolíferas, por outro lado, sofreram com a queda de mais de 5% no preço do petróleo nesta quarta-feira. ExxonMobil (-3,74%) e Chevron (-2,33%) registraram quedas expressivas.

