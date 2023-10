Petróleo cai apesar de tensões geopolíticas

"Os preços do petróleo baixaram pelas realizações de lucros, uma vez que ficou claro que será necessário um novo catalisador para que os preços voltem a subir acima de 90 dólares por barril", resumiu Edward Moya, da Oanda, quatro dias após o ataque do Hamas a Israel.

Para analistas da JPM Commodities, "não houve impacto imediato na produção mundial de petróleo, mas o mercado nota que a oferta poderia ser perturbada se os Estados Unidos impusessem restrições rígidas às exportações de petróleo iraniano ou se as perturbações atingissem o estreito de Ormuz", uma passagem estratégica do Golfo Pérsico por onde passa grande parte do petróleo cru mundial.

Na segunda-feira, o petróleo subiu após o ataque surpresa do Hamas no sábado.

"Apesar da diminuição nos preços" nesta terça-feira, os mercados "continuam perturbados" pela situação, "que poderia levar a mais instabilidade e empurrar o preço do barril para níveis sem precedentes desde o ano passado", explicou Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades.

"O grande questionamento reside na potencial implicação do Irã" no ataque, destacou.

O aiatolá Ali Jamenei, a mais alta autoridade religiosa do Irã, negou que seu país estivesse por trás do ataque em massa lançado no sábado pelo Hamas, embora tenha reafirmado o apoio iraniano "à Palestina".