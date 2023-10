Reservas comerciais de petróleo bruto disparam nos EUA

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subia 1,19%, a US$ 86,81 em Londres, e o West Texas Intermediate (WTI) para novembro, 0,99%, a US$ 84,25 em Nova York.

O aumento dos estoques comerciais de petróleo bruto se explica por um aumento da produção para 13,2 mb diários (mbd), 300 mil a mais do que na semana passada. As importações aumentaram bastante, 2 mb, enquanto as exportações caíram 1,9 mb.

A taxa de utilização das refinarias caiu para 85,7%, o que tem um efeito mecânico para alta nas reservas de petróleo bruto.

A demanda por refinados se manteve elevada, em 19,66 mbd, contra 19,15 mbd da semana anterior.

