Economia chinesa sofre desaceleração no terceiro trimestre

O crescimento da China perdeu força no terceiro trimestre, mas com uma desaceleração menos intensa que o previsto inicialmente graças ao aumento do consumo, em um cenário de crise sem precedentes do setor imobiliário.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país subiu 4,9% em termos anuais no terceiro trimestre, anunciou nesta quarta-feira (18) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O resultado é inferior ao registrado no segundo trimestre passado (+6,3%). Os analistas consultados pela AFP, no entanto, projetavam uma desaceleração mais intensa (+4,3%).