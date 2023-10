Petróleo fecha em alta, após queda de reservas nos EUA e ameaça do Irã

Os preços do petróleo fecharam em forte alta, nesta quarta-feira (18), influenciados pela ameaça iraniana de um embargo petroleiro contra Israel e pela queda das reservas nos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 1,77%, a 91,50 dólares.

Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro subiu 1,91%, a 88,32 dólares.