Trilhões de reais: Musk se torna 1ª pessoa a acumular mais de US$ 400 bilhões

O polêmico fundador da SpaceX e da Tesla, também proprietário do X, Elon Musk, o homem mais rico do planeta, é a primeira pessoa a acumular uma fortuna superior a US$ 400 bilhões (R$ 2,4 trilhões), informou a agência Bloomberg.

O preço das ações da Tesla subiram 65% desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg. Esse salto ocorreu após a SpaceX e seus investidores concordarem em comprar US$ 1,25 bilhão (R$ 7,54 bilhões) em ações em uma transação que elevou o valor da empresa espacial para cerca de US$ 350 bilhões (R$ 2,11 trilhões).

Essa transação aumentou a fortuna pessoal de Musk em cerca de US$ 50 bilhões (R$ 301 bilhões), elevando-a para US$ 440 bilhões, de acordo com a Bloomberg.