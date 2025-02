Com dúzia de ovos a R$ 60, americanos começam a criar galinhas em casa

Espera

Nos Estados Unidos, o vírus está sendo encontrado não apenas em aves, mas também em vacas leiteiras.

Até 10 de fevereiro, 68 casos humanos também foram detectados desde o início do ano passado, um deles fatal. A maioria está ligada ao contato conhecido com animais infectados, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

O homem que morreu foi infectado "após exposição a uma combinação de aves selvagens e um bando de aves não comerciais", disseram autoridades de saúde.

O CDC diz que o risco de gripe aviária para o público em geral continua "baixo", mas emitiu diretrizes de segurança para proprietários de aves. De acordo com o Centro, "pessoas com exposição ocupacional ou recreativa a aves ou outros animais infectados com este vírus correm maior risco de infecção".

Berry diz que, uma vez que as galinhas infectadas são sacrificadas, não há animais de substituição imediatos porque ninguém tem milhões de galinhas extras para substituí-las.