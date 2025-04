Amazon abre guerra com governo Trump em ameaça sobre detalhes do tarifaço

Não se sabe o que acontecerá com a política tarifária do magnata republicano, mas as empresas americanas já estão sentindo o impacto.

A gigante da entrega de pacotes UPS anunciou nesta terça-feira que planeja cortar 20.000 empregos em todo o mundo até 2025, após uma queda significativa nos negócios da Amazon, seu maior cliente.

De acordo com a presidente e CEO da UPS, Carol Tomé, a empresa, que tinha cerca de 490.000 funcionários até o final de 2024, está tomando medidas para "reconfigurar" suas operações em reação a um "ambiente de negócios em transformação".