Polônia espera que a reunião da OMC nos Emirados Árabes Unidos ajude a reconstruir a confiança nas relações econômicas globais

Tomczak fez as observações no momento em que o MC13 visa a reformas fundamentais no sistema de comércio global, abrangendo desde a expansão da filiação à OMC até o fortalecimento dos mecanismos de resolução de disputas e a adoção de estruturas de comércio digital.

Em vez de limitar as reformas da OMC a questões processuais, Tomczak sugeriu que as questões substanciais deveriam ser abordadas. Ele citou as questões cruciais, como a criação de regras para limitar o uso de subsídios proibidos como parte de um consenso mais amplo, o que garantirá a igualdade de condições para todas as partes.

O vice-ministro insistiu que a OMC deve fortalecer sua função de monitoramento e deliberação, bem como seu papel como fórum de negociação para desenvolver regras novas e atualizadas sobre assuntos importantes.

O papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos

Depois de organizar com sucesso a COP28, a Conferência do Clima da ONU em Dubai, em dezembro de 2023, os Emirados Árabes Unidos estão prontos para sediar a MC13, de 26 a 29 de fevereiro de 2024, em Abu Dhabi. A reunião ministerial da OMC reunirá representantes de 164 nações e blocos comerciais.

O polonês enfatizou que a Polônia está pronta para cooperar com os Emirados Árabes Unidos durante toda a conferência para buscar bons resultados. "A Polônia parabeniza e saúda o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos na facilitação do comércio global e na busca de novas formas de conectar o mundo por meio do comércio e dos investimentos", disse Tomczak.