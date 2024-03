Relatório do Banco Central dos Emirados exibe sistema financeiro mais seguro e eficiente do que nunca

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- Os avanços tecnológicos e estruturais no setor financeiro dos Emirados Árabes Unidos continuam a melhorar a segurança, a eficiência operacional, a acessibilidade dos aplicativos bancários móveis, os serviços bancários online e a experiência geral do cliente, de acordo com o Relatório do 4º Trimestre de 2023 emitido pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) sobre os desenvolvimentos monetários, bancários e dos mercados financeiros. "Devido à ampla implementação de tecnologia em toda a economia, o sistema financeiro dos EAU está mais seguro e eficiente do que nunca", observou o relatório.

No final do quarto trimestre de 2023, o número de bancos incorporados localmente (excluindo bancos de investimento) permanece constante em 22 bancos. As agências desses bancos constituídos localmente diminuíram para 489 no final de dezembro de 2023. O número de unidades de serviços bancários eletrônicos desses bancos caiu para 46 unidades no final do quarto trimestre de 2023. E o número de agências de caixa permaneceu constante em 21 no final de dezembro de 2023.

O número de bancos do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) continua constante no final do quarto trimestre de 2023, com seis bancos, mais um banco do CCG de atacado. As agências desses bancos também permaneceram constantes em seis agências no final de dezembro de 2023. O número de outros bancos estrangeiros era de 22 bancos com 66 agências.