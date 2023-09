Milionários pedem ao G20 aumento de impostos para super-ricos

Um grupo de quase 300 milionários, economistas e políticos de quase todos os países do G20 divulgou nesta terça-feira (5) uma carta aberta em que pede o aumento dos impostos contra os chamados "super-ricos".

No documento, os signatários afirmam que o "acúmulo de riqueza extrema por parte dos indivíduos mais ricos do mundo se tornou um desastre econômico, ecológico e de direitos humanos, ameaçando a estabilidade política em todo o planeta".

A iniciativa é promovida pelas organizações Oxfam, Patriotic Millionaires, Earth 4 All, Millionaires for Humanity e Institute for Policy Studies, em vista da cúpula de líderes do G20 em 9 e 10 de setembro, na Índia.