Apagão e inflação: como Che Guevara anteviu a atual crise econômica de Cuba

Sem ser economista ou acadêmico, o argentino achava importante "utilizar técnicas capitalistas e a tecnologia das nações desenvolvidas" e "criar mecanismos para garantir a modernização industrial e, ao mesmo tempo, trabalhar para a elevação da consciência dos trabalhadores", segundo Luiz Bernardo Pericás, autor de Che Guevara e o debate econômico em Cuba, ganhador do prêmio Jabuti de 2017.

"Che conduz um debate, que já vinha ocorrendo em Cuba mesmo antes da Revolução, sobre como modificar as relações sociais, reestruturar o Estado, nacionalizar terras e empresas estrangeiras, definir o papel do banco central e do comércio exterior, incrementar o setor industrial e, tudo isso, tentando respeitar as características nacionais. Ele não vai tentar replicar o que estão fazendo na URSS, e procurar soluções para que Cuba possa ser um país soberano em vários aspectos."

Sequelas da dependência da União Soviética

A falta de energia elétrica para a população é apenas um detalhe dentro dos muitos problemas macroeconômicos que Cuba enfrenta. De acordo com o governo, a economia do país diminuiu 2% em 2023, enquanto a inflação oficial chegou aos 30%.

Em 2024, pela primeira vez na história, o governo pediu auxílio ao Programa Mundial de Alimentos (WFP) da ONU, para manter a distribuição de leite a crianças menores de sete anos. Além disso, aumentou o preço dos combustíveis em mais de 500%, em meio a um plano de ajuste fiscal.

Segundo o primeiro-ministro do país, Manuel Marrero Cruz, Cuba não alcançou as receitas de exportação planejadas, e ainda há um enorme déficit cambial. Os bens e serviços não estão se diversificando, e não houve um aumento sustentável da produção, principalmente no que diz respeito aos alimentos. Enquanto isso, o investimento estrangeiro no desenvolvimento econômico é insuficiente.