Oxfam: Concentração de renda entre os mais ricos cresceu R$ 12 tri em 2024

Os bilionários do mundo acumulam mais R$ 12 trilhões após crescimento recorde das riquezas em 2024, segundo a Oxfam, ONG de combate à pobreza. Conforme o relatório divulgado nesta segunda-feira (20), a velocidade de avanço das riquezas foi três vezes maior que no ano anterior. Com isso, a riqueza somada de bilionários em todo o mundo cresceu US$ 2 trilhões (R$ 12 trilhões) em 2024 e atingiu US$ 15 trilhões (R$ 90 trilhões).

O relatório foi divulgado antes do início do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, um encontro anual que reúne chefes de Estado, representantes das principais economias do mundo e líderes empresariais e da sociedade civil. As expectativas apontam que o primeiro trilionário do mundo deve surgir na próxima década.

Se o 1% mais rico da população mundial possui agora 45% da riqueza global, 44% da humanidade vive com menos de US$ 6,85 (R$ 41,5) por dia, e as taxas de pobreza global praticamente não mudaram desde 1990, segundo o relatório. "Apresentamos este relatório como um alerta de que as pessoas comuns em todo o mundo estão sendo esmagadas pela enorme riqueza de poucos", disse o diretor-executivo da Oxfam, Amitabh Behar.