Se demanda por lítio explodiu, por que o Brasil não entrega riqueza prometida?

A região do Vale do Jequitinhonha é palco do paradoxo de ser conhecida por estar entre as áreas mais pobres do país - e, ao mesmo tempo, ser protagonista do boom da extração de lítio no Brasil.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil é o sétimo maior detentor de reservas de lítio no mundo. O MME ainda alardeia que o país é o quinto maior produtor mundial do minério.

A maior parte do lítio brasileiro fica no Vale do Jequitinhonha. As cidades de Itinga e Araçuaí concentram as maiores reservas e foram as primeiras do país onde se começou a extrair lítio em larga escala. Os municípios ficam numa região ecológica de transição entre Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

A demanda global por lítio explodiu na última década, acompanhando a produção de mais carros elétricos, e deve continuar crescendo significativamente nos próximos anos. Um relatório do Banco Mundial publicado em 2020 projetou que a demanda global por baterias daquele ano até 2050 só poderia ser atendida se a produção de minerais como grafite, lítio e cobalto, entre outras, aumentasse 500% no período.

Ao mesmo tempo, o órgão defende que, "embora as tecnologias de energia limpa exijam mais minerais, a pegada de carbono de sua produção - da extração ao uso final - será responsável por apenas 6% das emissões de gases de efeito estufa geradas pelas tecnologias de combustíveis fósseis".

Além disso, o Serviço Geológico do Brasil, subordinado ao MME, destacou num informe técnico publicado em 2023 que "encara o negócio do lítio como uma oportunidade de alavancar o desenvolvimento regional do país".