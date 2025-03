'Tempestade perfeita' explica por que comida está cara

Na leitura dele, o ano passado foi, enfim, uma "tempestade perfeita", termo utilizado por economistas para descrever cenários em que muitos eventos distintos colaboram, cada um ao seu modo, para uma crise maior. "Além do El Niño, teve o aumento da demanda, por conta da queda do desemprego e da alta do PIB, e a valorização do câmbio no fim do ano. Tudo isso atingiu em cheio os preços da comida".

Braz se refere ao fato de o Brasil ter terminado o ano passado com uma taxa de desemprego de 6,2%, a menor desde que o IBGE passou a fazer a medida, em 2012. Como consequência, a renda média do país subiu 4,3% em um ano, segundo uma pesquisa do IPEA publicada há alguns dias. Em dezembro, ela era de cerca de R$ 3,3 mil mensais. Com mais dinheiro no orçamento, as famílias ampliaram o consumo - notadamente de comida.

Mudanças climáticas

As mudanças climáticas, porém, têm papel definitivo nessa conjuntura de alimentos mais caros. Em primeiro lugar, pelos já citados efeitos do El Niño, uma anomalia que aquece o Pacífico e, por consequência, mude os padrões de chuvas em vários lugares do mundo. No Brasil, enquanto regiões como o Norte e o Nordeste ficam mais secos, no Sul há uma abundância de chuva. Foi o que aconteceu entre abril e maio de 2024 no Rio Grande do Sul, por exemplo.

"Até o fim do século passado, a gente quase não falava de El Niño ou La Niña. É porque esses aspectos do clima aconteciam a cada sete, oito anos. Era uma vez na década, talvez. Mas, por conta do aquecimento global, ficaram mais frequentes. Se você notar, a gente só fala disso agora. E, óbvio, a produção de comida é muito afetada", diz André Braz, da FGV.

De fato, a consultoria LCA calculou que 2,25 pontos percentuais (p.p.) da inflação de 8,22% da alimentação em domicílio do Brasil em 2024 - uma das categorias analisadas pelo IBGE - aconteceram justamente por causa do El Niño. A análise da empresa é que os impactos do fenômeno climáticos foram mais graves no ano passado do que em períodos anteriores, afetando safras de vários alimentos. Em 2023, por exemplo, essa mesma taxa havia sido de 1,55 p.p.