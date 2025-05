Os golpes virtuais que mais fazem brasileiros perder dinheiro - e como evitar

Mas porque tantas pessoas ainda caem em golpes que não são novos? Segundo especialistas ouvidos pela DW, há três fatores principais: a capacidade de a internet atingir milhões de pessoas; o imediatismo e a capacidade dos golpistas de manipular as pessoas.

"Estatisticamente quanto mais pessoas você atinge, maior a possibilidade de essas pessoas caírem em golpes. O segundo ponto é a rapidez. A internet dá essa necessidade de ser tudo mais rápido, fazendo com que as pessoas nem pensem no que estão fazendo. E a terceira é a questão da tecnologia. Apesar de as pessoas usarem a internet diariamente, elas não têm noção da força que ela tem. Consequentemente, se usar algumas técnicas psicológicas, vai ser muito fácil manipular as pessoas", explica Wanderson Castilho, perito em crimes digitais.

Outra pesquisa feita sobre os golpes digitais no Brasil, aponta que 24% dos brasileiros com mais de 16 anos afirmaram já terem perdido dinheiro em golpes no último ano. Ou seja, isso representa quase um a cada quatro pessoas com mais de 16 anos.

Segundo o Instituto DataSenado, responsável pelo levantamento, são mais de 40,8 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias.

A pesquisa foi feita por telefone, o que significa que muitas dessas vítimas podem não ter procurado a polícia ou a instituição bancária para relatar o golpe.

Os dois tipos de perfis que mais são vulneráveis aos golpes de crimes eletrônicos são as pontas das pirâmides, ou seja, os mais novos e os mais velhos, segundo os especialistas ouvidos pela DW.