A cidade do RJ que criou 'moeda' e tornou real projeto de renda básica

Em 2013, a cidade de Maricá, a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, aplicou uma medida inovadora: passou a pagar uma renda básica a parte seus moradores. Atualmente, quase metade dos seus cerca de 197 mil habitantes recebe o benefício. E, os resultados desse experimento, que inspirou iniciativas em outras cidades, indicam o aumento na renda dos beneficiários e do consumo.

Em 2010, com 127.461 habitantes, Maricá começava a se organizar para aplicar as milionárias verbas recebidas pela exploração dos royalties de petróleo, que tornariam a cidade a oitava com maior Produtor Interno Bruto (PIB) do Brasil. "Em 2013, com a nova partilha dos royalties, foi possível criar a secretaria de projetos sociais", conta Adalton Mendonça, que participou do começo da iniciativa, e é o atual subsecretário de economia solidária da cidade.

Segundo Mendonça, a renda básica fazia parte de um conjunto de projetos que eram vistos como "utópicos em razão da falta de orçamento", mas que se tornaram exequíveis com a chegada das contribuições. Além dela, outro projeto antes utópico era a tarifa zero no transporte público, aplicada desde 2014 na cidade, destaca o subsecretário.