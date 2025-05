Trump eleva tarifas sobre aço e alumínio; Brasil está entre os mais afetados

Antes, Trump havia anunciado o aumento das tarifas em um comício realizado ontem em uma planta da metalúrgica U.S. Steel em Pittsburgh, na Pensilvânia, estado estratégico do nordeste em termos eleitorais e berço da indústria siderúrgica do país.

"As taxas protegem o aço dos EUA contra dumping. Ninguém vai evitá-las", acrescentou o presidente no pódio, diante de trabalhadores que usavam capacetes e jaquetas com faixas refletivas.

Segundo o presidente americano, inicialmente ele pensou em aumentar essas tarifas para 40%, mas executivos da indústria pediram que ele as elevasse para 50%.

O Brasil está entre os mais afetados pela medida. De acordo com a Administração de Comércio Internacional dos EUA, de março de 2024 a fevereiro de 2025, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os EUA, com 3,7 milhões de toneladas métricas, seguido pelo México, com 2,9 milhões. O primeiro é o Canadá.

Os EUA importam cerca de metade do aço e do alumínio que utilizam em setores como o automotivo, aeroespacial, petroquímico e de bens de consumo básicos, como produtos enlatados.

Vitória na Justiça

O anúncio de Trump ocorreu apenas um dia depois que um tribunal de apelações suspendeu o bloqueio da Corte de Comércio Internacional de grande parte da política tarifária do presidente americano sobre exportações de vários países.