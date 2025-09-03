Reduzir feriados pode mesmo melhorar a economia de um país?

Um estudo de 2021 realizado por Lucas Rosso e Rodrigo Andres Wagner constatou que feriados podem, de fato, aumentar a demanda por algumas subcategorias do PIB, mas também que, quando os feriados caem nos fins de semana e não são substituídos, há um pequeno aumento no índice.

No entanto, estudos do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Bundesbank da Alemanha constataram que qualquer aumento no PIB seria proporcionalmente muito menor do que o aumento no total de dias úteis.

Em teoria, um dia de folga para um trabalhador significa que sua produtividade é zero naquele dia. Há também o argumento de que a produtividade do trabalhador diminui nos dias próximos aos feriados, já que muitas pessoas tiram folgas para maximizar o tempo livre.

Embora a redução de um feriado possa levar ao aumento da arrecadação tributária para o governo, há contra-argumentos de que os dias de folga aumentam o bem-estar dos trabalhadores a longo prazo, o que também pode impactar a produtividade.

"Há evidências que sugerem que, sem mais férias e feriados, os trabalhadores correm maior risco de burnout, e isso pode levar a um declínio no bem-estar dos trabalhadores de forma mais holística", disse Adewale Maye, analista de políticas e pesquisa do Instituto de Política Econômica em Washington, à DW.

Feriados e férias remuneradas

O debate sobre feriados faz parte de uma discussão mais ampla sobre a jornada de trabalho em geral. Alemanha, Reino Unido e Holanda estão entre os países que tentam combater o crescimento econômico lento, revertendo as recentes quedas na média de horas de trabalho.