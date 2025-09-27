'Caos extremo': como taxa para trabalhadores qualificados deve afetar economia dos EUA

"É por isso que acho que certas organizações, a exemplo da nossa, têm sido extremamente favoráveis à reforma do sistema H-1B, a fim de garantir que ele sirva para atrair talentos e não para encontrar trabalhadores mais baratos", afirma.

Ele acrescenta, no entanto, que mesmo em um "Estado quebrado", estudos comprovam de forma consistente o quanto o sistema de vistos "cria empregos, impulsiona a inovação e contribui muito para o produto interno bruto".

Robbins também lembra que especialistas do setor de tecnologia dos EUA "não estão sendo prejudicados pelo programa" porque o desemprego entre trabalhadores altamente qualificados tem sido "muito baixo, na faixa de 2% durante grande parte dos últimos 10, 15 anos".

Clemens diz que o dito abuso do programa é "uma realidade", mas acrescenta que já existem regulamentos em vigor para lidar com isso. Como o Departamento do Trabalho dos EUA "investiga frequentemente" o cumprimento das regras pelas empresas, também "encontra violações".

"Certamente, esse é um fator para fazer cumprir a lei e processar as transgressões, mas pegar toda a classe de imigrantes e impor a todos eles uma penalidade astronômica não tem nada a ver com isso", enfatiza.

Quais são as consequências a longo prazo?

Enquanto empresas, universidades, organizações sem fins lucrativos e outros usuários do programa de vistos H-1B tentam desvendar os próximos passos, especialistas concordam que, se o governo Trump prosseguir com a taxa de inscrição de 100 mil dólares, isso prejudicará a inovação econômica dos EUA a longo prazo.