Número de reclamações sobre a 123milhas em agosto é o maior de 2023 no Reclame Aqui

Os clientes da 123milhas continuam a expressar seu descontentamento com a decisão da empresa de suspender pacotes de datas flexíveis. Nos canais destinados a queixas dos consumidores, como o Reclame Aqui, a quantidade de reclamações sobre a empresa em agosto já é a maior registrada em um mês em 2023.

O Reclame Aqui afirma que foram publicadas 15.483 reclamações entre sexta-feira, 18, quando a suspensão dos pacotes foi anunciada pela 123milhas, até a terça-feira, 29. O total de reclamações do mês de agosto chegou a 17.303, número que corresponde a mais de cinco vezes o total registrado em julho, de 3.039.

Em 2023, o mês com maior número de reclamações sobre a empresa até então tinha sido janeiro, com 6.473 queixas registradas.

Os principais motivos das reclamações contra a 123 milhas na plataforma em agosto foram "estorno do valor pago" e "propaganda enganosa".

A 123milhas informou no dia 18 deste mês a suspensão de pacotes com datas flexíveis, afetando milhares de clientes com passagens compradas e viagens marcadas entre setembro e dezembro.

Na última segunda-feira, 28, a agência informou que iniciou um plano de reestruturação "com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado", sem informar quantos funcionários foram demitidos.

Na terça, 29, a 123milhas deu entrada no processo de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Em nota, a empresa afirmou que o processo tem como objetivo "assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores" e que a recuperação judicial "permitirá concentrar em um só juízo todos os valores devidos".

Procon-SP

O Procon-SP, por sua vez, registrou o total de 5.685 reclamações sobre a empresa em agosto, até o último dia 29. Apenas cerca de 200 dessas reclamações tinham sido registradas até o fim de semana em que a 123milhas fez o anúncio dos cancelamentos.

Em julho, o número total de reclamações contra a empresa foi de 247.