PLOA: Bolsa Família terá R$ 168,6 bi para transferência direta de renda a 21 mi de famílias

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 reservou R$ 168,6 bilhões para as ações de transferência direta de renda do Bolsa Família no próximo ano. A expectativa do governo é de atender a 21 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, desde que cumpram as condicionalidades em saúde, educação e assistência social.

Com o valor reservado e a estimativa de famílias atendidas, o benefício médio do programa ficará em torno de R$ 669,04 mensais em 2024. Para comparação, no mês de agosto o ticket médio do programa foi de R$ 686,04, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social.