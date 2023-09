BCE: expectativas de inflação de longo prazo no Reino Unido continuam ancoradas, diz Huw Pill

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, afirmou nesta sexta-feira, 1, que as expectativas de inflação no longo prazo no Reino Unido "continuam ancoradas". Ele comentou, porém, que o país ainda não viu um recuo no núcleo da inflação ao consumidor. Pill comentou o quadro durante debate em evento do BC da África do Sul, com a presença do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Atlanta, Raphael Bostic, e de Gita Gopinath, vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).