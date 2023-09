Crescimento da China desacelera, avançando menos do que projetávamos, diz Gita Gopinath, do FMI

A vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, alertou para a desaceleração econômica da China, ao falar nesta sexta-feira na Cidade do Cabo. As declarações foram dadas em sessão de perguntas e respostas, após discurso realizado pela autoridade em evento do BC da África do Sul.

Gopinath não trouxe projeções novas para a China, mas notou que o país enfrenta perda de fôlego recente, com crescimento abaixo do esperado pelo Fundo. Segundo ela, isso tende a gerar perda de impulso no setor de commodities, sobretudo no caso dos insumos relacionados ao setor imobiliário, foco de cautela recente no país. A autoridade do FMI disse que isso pode ser uma preocupação para exportadores de commodities, mas acaba por ser também uma oportunidade para outros países importadores delas.

Inflação global

Gita Gopinath também alertou, no mesmo evento, para os riscos de que a inflação retome impulso no mundo, por fatores como os preços de alimentos. Ela notou que a inflação tem desacelerado em "muitos países", mas acrescentou que o núcleo do índice e o segmento de serviços têm mostrado mais resistência.

Gopinath disse que, em muitos países, o núcleo de inflação segue forte em contexto de mercado de trabalho robusto. Ela comentou que seria algo sem precedentes que se pudesse controlar totalmente a inflação e se manter a força do mercado de trabalho.