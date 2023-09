Debate sobre juros é normal, seria ingênuo achar que não existe, diz Galípolo

Após a chegada à autarquia de diretores indicados pelo governo atual, o diretor de Política Monetária do Banco Central ressaltou que as decisões sobre os juros continuarão sendo técnicas. Durante a Expert, evento da XP Investimentos, Galípolo considerou "absolutamente normal" as preocupações no mercado após cada troca de diretor, mas observou que as atas do Copom atestam a "excelência técnica" da autoridade monetária.

Ao abordar as preocupações no mercado sobre a atuação do BC a partir de 2025, com a saída do atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, Galípolo enfatizou que o perfil técnico garante a estabilidade do funcionamento da autoridade monetária.

Cotado para assumir o comando do BC quando terminar o mandato de Campos Neto, em dezembro de 2024, Galípolo garantiu que a autarquia seguirá perseguindo a meta de inflação, de 3%, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).