'PIB de 0,9% no 2º trimestre foi uma boa surpresa', afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a alta do PIB de 0,9% no segundo trimestre, ante os três meses anteriores, "foi uma boa surpresa", em conversa com empresários antes da abertura do evento Lide Brazil Development Forum que ocorrerá em Washington (EUA). O AE-Projeções apontou que a mediana das expectativas de analistas para o indicador era uma elevação de 0,3% para aquele período. Antes, Campos Neto cumprimentou os jornalistas no salão onde será realizado o evento. O presidente do Banco Central deve realizar palestra na hora do almoço neste fórum.

* O jornalista viajou a Washington a convite do Lide.