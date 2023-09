Vendas de motos avançam 20,38% em agosto ante agosto de 2022, diz Fenabrave

As vendas de motos novas cresceram 20,38% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2022, informou nesta segunda-feira, 4, a Fenabrave, associação que reúne as concessionárias. Os emplacamentos atingiram 142.714 unidades no mês passado, um crescimento de 15,98% em relação às 123.051 unidades vendidas em julho, na série sem ajuste sazonal.

Desde o início do ano, foram vendidas 1,045 milhão de motos novas no País, uma alta de 21,17% em relação ao mesmo período de 2022 (862.847).

"O mercado de motocicletas continua aquecido, se confirmando como opção de transporte individual e para uso comercial, como entregas", diz o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, no relatório de divulgação dos dados.