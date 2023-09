Câmara inicia votação do PL do Desenrola com limitação nos juros do rotativo

A Câmara dos Deputados iniciou nesta terça-feira, 5, a votação do projeto de lei do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo, que trata também dos juros do rotativo do cartão de crédito.

O Desenrola é o programa do governo federal que facilita a renegociação de dívidas de consumidores com bancos. Durante a tramitação da medida provisória, houve articulação para determinar um limite para as taxas cobradas pelas operadoras no crédito rotativo, acionado quando a fatura não é paga integralmente em dia.