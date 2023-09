O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o trimestre anterior, após ajustes sazonais, informou nesta terça-feira, 5, o instituto oficial de estatísticas do país, Statssa. O resultado representa alguma aceleração, após a alta de 0,4% no PIB vista no primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2022.