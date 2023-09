Vendas no varejo da zona do euro caem 0,2% em julho ante junho

As vendas no varejo da zona do euro registraram queda de 0,2% em julho, na comparação com junho, informou nesta quarta-feira, 6, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas ouvidos pela FactSet previam recuo maior, de 0,3%. Na comparação anual, as vendas no varejo da zona do euro caíram 1,0% em julho, repetindo o resultado visto em junho. A Eurostat revisou, porém, a variação mensal de junho nas vendas no varejo. As vendas na região cresceram 0,2% em junho ante o mês de maio, informou a agência. Antes, a Eurostat havia calculado queda de 0,3% nas vendas de junho na comparação com o mês anterior.