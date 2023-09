O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos avançou a um ritmo anualizado de 2,2% no segundo trimestre de 2023 ante o anterior, segundo revisão publicada nesta quinta-feira, 7, pelo Departamento do Trabalho do país.

O resultado ficou acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 1,6% em ambos os casos.

No primeiro trimestre, o indicador teve aumento de 3,3%.

*Com informações da Dow Jones Newswires