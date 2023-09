Caixa chega a R$ 2,5 bilhões em dívidas renegociadas no Desenrola

Os números divulgados nesta sexta, 8 se referem à fase do Desenrola destinada à renegociação de dívidas bancárias sem garantia do Tesouro Nacional detidas por pessoas físicas que ganham até R$ 20 mil mensais. A regularização foi iniciada no dia 17 de julho.

Ainda está para ser lançada a última etapa do programa, que vai renegociar dívidas de até R$ 5 mil de quem ganha até dois salários mínimos ou está no Cadastro Único, com garantia do Tesouro. A expectativa é de que, até o fim deste mês, a população tenha acesso ao sistema e possa regularizar seus compromissos com bancos, varejistas, empresas de serviços públicos, por exemplo.