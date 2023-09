No Japão, retorno do bônus de 10 anos bate máxima desde 2014, após BC aventar aperto monetário

O juro do bônus de referência do governo do Japão (JGB, na sigla em inglês) atingiu nesta segunda-feira, 11, máxima desde janeiro de 2014, em 0,705%, em meio a crescentes expectativas de uma alta mais cedo nos juros pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês). Ainda assim, como comparação, os retornos equivalentes de bônus dos EUA e do Reino Unido superam 4%.

O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse que avaliaria encerrar o período de juros negativos, caso estivesse confiante de que os salários e os preços estivessem subindo de modo sustentável, segundo entrevista ao jornal local Yomiuri, veiculada no sábado.

Ele acrescentou que poderia haver até o fim deste ano dados suficientes para adotar uma decisão do tipo.

Embora cuidadosamente calibrada, a referência de Ueda a altas nos juros e sua discussão sobre o momento adequado para isso marcaram uma mudança em relação a declarações anteriores, as quais ressaltavam que o banco central continuaria com o relaxamento monetário.

O iene se fortaleceu e estava na faixa dos 146 ante o dólar, de 147,85 no fim da tarde da sexta-feira em Nova York.

Ueda e outros dirigentes têm dito que a tendência dos salários é crucial para determinar se a inflação será sustentável. Fonte: Dow Jones Newswires.