Novos empréstimos na China avançam a 1,36 trilhão de yuans em agosto

Os bancos da China ampliaram fortemente a concessão de empréstimos no mês passado, à medida que o governo do país estimulou o setor financeiro a acelerar o apoio para a recuperação da economia.

Em agosto, os bancos chineses liberaram 1,36 trilhão de yuans (US$ 185,20 bilhões) em novos empréstimos, montante bem acima do total de 345,9 bilhões de yuans repassados em julho, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 11, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país.

A cifra de agosto superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 1,2 trilhão de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, igualmente saltou de julho para agosto, de 528,2 bilhões de yuans a 3,12 trilhões de yuans.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 10,6% em agosto, perdendo leve força ante a alta de 10,7% de julho. A projeção do mercado para o mês passado era de novo acréscimo de 10,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.