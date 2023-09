Pequena taxação das riquezas no Brasil geraria alta renda, defende Nobel da Economia

Na fala, o professor afirmou que uma "lição aprendida" na análise do País é em relação à necessidade de acelerar a agenda de impostos de forma mais progressiva. Ele defendeu a taxação de grandes riquezas e afirmou que "uma pequena taxação às riquezas geraria alta renda". Para ele, o Brasil "está indo muito bem, pode ser aumentado o valor de taxação, mas é melhor do que a maioria dos países emergentes".

O economista voltou a criticar as altas taxas de juros no Brasil que são, segundo ele, "provavelmente as mais altas do mundo". Em sua avaliação, o alto patamar de juros se torna um obstáculo para a produção de investimento nacional.

Em março, o professor havia feito coro às críticas do governo ao Banco Central antes de a autoridade monetária reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25%. Durante palestra promovida pelo BNDES na época, ele disse que o patamar dos juros no Brasil era "chocante" e seria uma "pena de morte" para a economia do País.