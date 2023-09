Fabio Panetta é indicado para presidir comitê do BIS com foco em infraestruturas de pagamento

Atual integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta foi indicado para ser presidente do Comitê Infraestruturas de Pagamentos e Mercado do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), informou esta instituição em comunicado. O mandato de Panetta é de três anos, no comando do órgão que tem como papel estabelecer diretrizes globais para serviços de pagamento, compensação e ajustes de negociações, bem como de infraestruturas de mercados.

O cargo no BIS será ocupado por Panetta a partir de 1º de novembro.

Atualmente, ele é de Jon Cunliffe, vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).