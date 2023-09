OMC diz que reforma no sistema global de comércio seria fundamental para lidar com desafios

A Organização Mundial do Comércio (OMC) avalia que uma reforma do sistema global de comércio seria fundamental para lidar com os múltiplos desafios vigentes na economia do planeta. A conclusão aparece em relatório anual divulgado nesta terça-feira, 12.

Em particular, a OMC defende o fortalecimento de seu processo deliberativo para incluir questões de segurança, além de um aumento da transparência. Para a instituição, a comunidade internacional precisaria remover várias barreiras comerciais para integrar mais países às cadeias globais de valores.

"A medida mais importante a tomar é fortalecer o sistema de comércio multilateral baseado em regras, que fornece a estrutura necessária para resiliência cadeias de abastecimento e resolução pacífica de disputas", argumenta a OMC.