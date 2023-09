Dívidas governamentais de países da OCDE subiram a 113,8% do PIB em 2022

As dívidas governamentais de países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiram a 113,8% do Produto Interno Bruto (PIB), como resultado da elevação das dívidas em muitos de seus membros em relação aos níveis pré-pandemia. O dado consta no relatório da OCDE sobre reformas fiscais publicado nesta quarta-feira, 13.

A instituição comentou, no documento, que garantir a sustentabilidade das finanças públicas se tornou mais desafiador por causa dos múltiplos impactos da pandemia da covid-19, da guerra da Ucrânia contra a Rússia e dos choques de energia.

Aumentos de taxas de juros implementados em 2022 também podem ter contribuído com pressões fiscais, segundo o relatório.