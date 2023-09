Líder do governo na Câmara diz que texto das apostas será votado hoje na Casa

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que o projeto que tributa as apostas será votado ainda nesta quarta-feira, 13. "Vamos ter mais arrecadação porque entraram os cassinos online, entrou tudo. E reduzimos a outorga de 10 anos para 3 anos, fizemos um ótimo acordo. Vejam que a Câmara está fazendo mais do que o governo pediu nessa matéria", declarou.

Guimarães deu a declaração a jornalistas no Palácio do Planalto depois da posse dos três novos ministros do governo.