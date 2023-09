Planalto confirma visita de Lula a refinaria Abreu e Lima para sexta-feira

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou nesta quarta-feira, 13, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará na sexta-feira, 15, uma visita para relançar as obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já havia dito que o presidente provavelmente iria ao local.

Lula parará no Recife no caminho da viagem para Cuba e Nova York - ele participará de reunião do G77 no país caribenho e da ONU nos Estados Unidos. Fará uma visita de algumas horas à obra para depois embarcar novamente e continuar a viagem.

O presidente da República vem sendo cobrado por não ter visitado o Rio Grande do Sul, que tem regiões atingidas por fortes enchentes. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi até o local no fim de semana, quando era presidente em exercício enquanto Lula estava fora do País.

Abreu e Lima foi incluída no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A obra havia sido paralisada por causa operação Lava Jato.