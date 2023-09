UE: Von der Leyen defende conclusão de acordo com Mercosul 'até o fim deste ano'

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu hoje que a União Europeia tenha como um de seus focos concluir o acordo comercial com o Mercosul até o fim de 2023. A declaração foi dada durante discurso anual da autoridade sobre o Estado da União, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Von der Leyen disse que a UE continua a defender um comércio "aberto e justo". Até agora, o bloco concluiu novos acordos com Chile, Nova Zelândia e Quênia, listou. "Deveríamos agora concluir acordos com Austrália, México e Mercosul até o fim deste ano", disse, acrescentando que mais adiante poderia haver pactos com Índia e Indonésia.

A menção da autoridade da UE ocorre dois dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterar que não aceita as exigências impostas pelo bloco para fechar o acordo. Na ocasião, Lula comentou que pretendia conversar diretamente com líderes dos países europeus para avançar nas negociações.