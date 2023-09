Argentina: inflação sobe 12,4% em agosto, maior alta mensal desde 1991

Mariela Suchowieski, 18 anos, tem percebido o efeito dos aumentos de preços em sua dieta. "Nós nem compramos mais carne bovina. Compramos uma vez por mês e vamos dividindo aos poucos", disse ela. "Tudo é muito caro."

Suchowieski refletiu sobre os efeitos do aumento dos preços enquanto participava de um comício para Milei na terça-feira em La Plata, uma cidade a cerca de 60 quilômetros a sudeste de Buenos Aires. Centenas de pessoas reuniram-se para celebrar o homem que disse que a resposta aos problemas inflacionários da Argentina é adotar o dólar americano como moeda oficial.

Um Milei exultante assinou seu autógrafo em notas de 500 pesos, que valem menos de US$ 1 no mercado negro, um reflexo de como a moeda local se desvalorizou no último ano. Ao seu redor, apoiadores que tratam Milei como uma estrela do rock expressaram raiva com a atual liderança política.

"Tudo foi feito errado", disse Juan Pedro Aquino, 61 anos, que atribuiu os problemas do país ao acesso dos políticos ao que chamou de "pequena máquina", uma referência à sua propensão para imprimir dinheiro, que é um dos gritos de guerra de Milei.

Essa raiva contra o governo está se revelando um desafio particular para Massa, que revelou medidas para tentar aumentar o poder de compra dos salários.

"Massa é um candidato que carrega o fardo de ser ministro", disse Kalos. "Ele é um candidato presidencial que deve encontrar um equilíbrio entre a resposta à crise que não foi capaz de dar como ministro e a promessa de que poderia entregá-la como presidente."