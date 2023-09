BIS e BID anunciam parceria para fomentar inovação e inclusão financeira na América Latina

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciam nesta quinta-feira, 14, uma parceria, com foco em explorar e desenvolver tecnologias que possam contribuir para modernizar os sistemas financeiros da América Latina. O diretor-geral do BIS, Agustín Carstens, e o do BID, Ilan Goldfajn, firmam nesta quinta um memorando de entendimento com esse propósito, durante evento em Santiago de Compostela, na Espanha, com a presença de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais da região.

Em comunicado, o BIS explica que o primeiro projeto da parceria busca criar soluções de liquidação escaláveis para as infraestruturas dos mercados financeiros. A instituição comenta que o aprofundamento da economia digital eleva a demanda por serviços financeiros, com novos clientes, mais transações por usuário e uma necessidade de maior rapidez. O crescimento na demanda "exerce pressão sobre os sistemas atualmente utilizados pelos bancos centrais e por outros operadores de infraestruturas de mercados financeiros".

O projeto para avançar na primeira frente na parceria é conhecido como FuSSE. Todos os softwares desenvolvidos serão publicados e estarão à disposição da comunidade mundial de bancos centrais em código aberto, nota o BIS.