Argentina passa a divulgar inflação semanal e informa desaceleração na 1º semana de setembro

Em um cenário de descontrole nos preços, a secretaria de política econômica do ministério de Economia da Argentina informou nesta sexta-feira, 15, que divulgará toda sexta-feira o resultado semanal da inflação no país.

Segundo o órgão, na primeira semana inteira de setembro (entre os dias 4 e 10) , o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu à taxa de 2,1%, uma desaceleração em relação ao período anterior, quando o avanço foi de 2,5%.

Este ano, o pico ocorreu na terceira semana de agosto, com salto de 4,8%, diante dos efeitos do choque de desvalorização do peso argentino conduzido pelo governo, na esteira do surpreendente resultado do candidato ultraliberal à presidência, Javier Milei, nas eleições primárias.

A secretaria reconhece que os valores ainda estão muito altos, mas em linha com os níveis de antes da depreciação da divisa local. "Estimamos que os registros semanais de inflação acentuem e consolidem a tendência de queda nas próximas medições", afirma, em publicação no X (antigo Twitter).

Em agosto, o CPI argentino disparou 12,4% ante julho, no maior avanço mensal desde 1991, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) do país.