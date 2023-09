S&P reafirma ratings da Espanha em 'A/A-1', com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou os ratings "A/A-1" da Espanha, com perspectiva estável, nesta sexta-feira. Segundo a agência de classificação de crédito, apesar da incerteza política que paira sobre o país, a economia da Espanha deverá registrar taxas de crescimento acima da média da zona euro ao longo de 2023 e 2024, com consolidação fiscal até 2026.

A resiliência econômica do país frente a choques, a forte arrecadação de impostos e o desempenho do mercado de trabalho em um contexto de desalavancagem externa no setor privado apoiam a credibilidade espanhola, diz a agência.

A S&P pondera, porém, que a dívida pública da Espanha não deve ser reduzida, sobretudo porque a indexação das despesas com pensões à inflação ainda atrapalha o desempenho fiscal nacional. A agência também afirma que os preços do petróleo e do gás vão permanecer um pouco mais elevados durante o resto de 2023 e em 2024, e isso faz com que a perspectiva da Espanha permaneça em estável, ao invés de positiva.

Para uma elevação do rating, a S&P aguarda um fortalecimento da posição externa do governo e a diminuição da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país, com o sistema bancário comercial espanhol permanecendo rentável e financiado internamente. Para que o rating nacional seja rebaixado, a posição externa da economia e a posição orçamental do governo precisariam registrar deterioração.